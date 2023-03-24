UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Викрадення дітей - воєнний злочин. Ордер МКС на арешт Путіна цілком випраданий, - фон дер Ляєн

Фото: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій та їх насильницька депортація в РФ є воєнним злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту ЄС.

"Є одна тема, яка є особливо важливою для мене - це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортувати дітей - це воєнний злочин", - зазначила політик.

Фон дер Ляєн розповіла, що нині відомо, принаймні, про 16 200 дітей, які були депортовані, і лише 300 наразі повернулися назад.

"Ці злочинні дії вказують на те, що ордер на арешт, який був виданий МКС, цілком виправданий", - додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українців.

До слова, у ЄС переконані, що ордер МКС на арешт Путіна запустить процес притягнення лідерів РФ до відповідальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМеждународный уголовный судУрсула фон дер Ляйєн