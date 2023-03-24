RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Похищение детей - военное преступление. Ордер МКС на арест Путина полностью оправдан, - фон дер Ляен

Фото: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Похищение россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий и их насильственная депортация в РФ является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на пресс-конференции по итогам первого дня работы саммита ЕС.

"Есть одна тема, которая особенно важна для меня - это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории. Депортировать детей - это военное преступление", - отметила политик.

Фон дер Ляен рассказала, что сейчас известно, по крайней мере, о 16 200 детей, которые были депортированны, и только 300 вернулись обратно.

"Эти преступные действия указывают на то, что ордер на арест, выданный МКС, вполне оправдан", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

К слову, в ЕС убеждены, что ордер МКС на арест Путина запустит процесс привлечения лидеров РФ к ответственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзМеждународный уголовный судУрсула фон дер Ляйен