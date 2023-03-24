Похищение детей - военное преступление. Ордер МКС на арест Путина полностью оправдан, - фон дер Ляен

Похищение россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий и их насильственная депортация в РФ является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на пресс-конференции по итогам первого дня работы саммита ЕС.

"Есть одна тема, которая особенно важна для меня - это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории. Депортировать детей - это военное преступление", - отметила политик.

Фон дер Ляен рассказала, что сейчас известно, по крайней мере, о 16 200 детей, которые были депортированны, и только 300 вернулись обратно.

"Эти преступные действия указывают на то, что ордер на арест, выданный МКС, вполне оправдан", - добавила президент Еврокомиссии.