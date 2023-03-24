Викрадення дітей - воєнний злочин. Ордер МКС на арешт Путіна цілком випраданий, - фон дер Ляєн

Викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій та їх насильницька депортація в РФ є воєнним злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту ЄС.

"Є одна тема, яка є особливо важливою для мене - це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортувати дітей - це воєнний злочин", - зазначила політик.

Фон дер Ляєн розповіла, що нині відомо, принаймні, про 16 200 дітей, які були депортовані, і лише 300 наразі повернулися назад.

"Ці злочинні дії вказують на те, що ордер на арешт, який був виданий МКС, цілком виправданий", - додала президентка Єврокомісії.