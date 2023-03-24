ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Похищение детей - военное преступление. Ордер МКС на арест Путина полностью оправдан, - фон дер Ляен

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 03:17
Похищение детей - военное преступление. Ордер МКС на арест Путина полностью оправдан, - фон дер Ляен Фото: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Похищение россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий и их насильственная депортация в РФ является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на пресс-конференции по итогам первого дня работы саммита ЕС.

"Есть одна тема, которая особенно важна для меня - это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории. Депортировать детей - это военное преступление", - отметила политик.

Фон дер Ляен рассказала, что сейчас известно, по крайней мере, о 16 200 детей, которые были депортированны, и только 300 вернулись обратно.

"Эти преступные действия указывают на то, что ордер на арест, выданный МКС, вполне оправдан", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

К слову, в ЕС убеждены, что ордер МКС на арест Путина запустит процесс привлечения лидеров РФ к ответственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Международный уголовный суд Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая