UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Викрадав технології космічних компаній. У США китайського шпигуна засудили до 20 років

Фото: у США китайського шпигуна засудили до 20 років (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральний суд США засудив громадянина Китаю до 20 років ув'язнення за змову з метою крадіжки комерційної таємниці у кількох авіаційних та аерокосмічних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сюй Яньцзюнь був засуджений федеральним судом присяжних за звинуваченням у змові та спробі вчинити економічний шпигунство та крадіжку комерційної таємниці. Прокуратура зажадала 25-річного тюремного ув'язнення як стримуючий чинник проти подібних дій.

"Сьогоднішній вирок демонструє серйозність цих злочинів та рішучість Міністерства юстиції розслідувати дії китайського уряду або будь-якої іншої іноземної держави, спрямовані на створення загрози нашій економічній та національній безпеці", - йдеться у заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

42-річного Сюя, якого звинувачують у тому, що він є кадровим офіцером розвідки Міністерства державної безпеки Китаю, було затримано в Бельгії в 2018 році.

Стверджувалося, що в період з 2013 по 2018 рік він використовував псевдоніми та підставні компанії для викрадення даних американських авіаційних та аерокосмічних компаній.

Раніше стало відомо, що російському шпигунству в Європі було завдано "значного стратегічного удару" після початку вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, також стало відомо, що Росія відновлює шпигунські мережі в Європі та намагається перекидати нових агентів за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСудВашингтон