Похищал технологии космических компаний. В США китайского шпиона приговорили к 20 годам

Сюй Яньцзюнь был осужден федеральным судом присяжных по обвинению в сговоре и попытке совершить экономический шпионаж и кражу коммерческой тайны. Прокуратура потребовала 25-летнего тюремного заключения в качестве сдерживающего фактора против подобных действий.

"Сегодняшний приговор демонстрирует серьезность этих преступлений и решимость Министерства юстиции расследовать действия китайского правительства, или любой другой иностранной державы, направленные на создание угрозы нашей экономической и национальной безопасности", — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

42-летний Сюй, обвиняемый в том, что он является кадровым офицером разведки Министерства государственной безопасности Китая, был задержан в Бельгии в 2018 году.

Утверждалось, что в период с 2013 по 2018 год он использовал псевдонимы и подставные компании для похищения данных американских авиационных и аэрокосмических компаний.