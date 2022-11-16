Контррозвідка Британії заявила про сильний "стратегічний удар" по шпигунству РФ

Російському шпигунству в Європі було завдано "значного стратегічного удару". Що сталося після початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави британської служби контррозвідки MI-5 Кена Маккаллума, якого цитує CNN .

"По здатності Росії шпигувати в Європі було завдано найзначнішого стратегічного удару в новітній історії після скоординованих висилок дипломатів з моменту вторгнення РФ в Україну", - заявив Маккаллум у своїй щорічній промові.

За його словами, що лише за останні роки було відхилено 100 запитів на дипломатичні візи росіянам, а цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких MI-5 визнало шпигунами.

"Ми продовжуємо інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Великобританію найскладнішим можливим середовищем для російських таємних дій. Після того, як ми викрили 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили з міркувань національної безпеки понад 100 дипломатичним візам...Серйозним моментом є те, що Великобританія повинна бути готова до російської агресії протягом багатьох років", - зазначив Маккаллум.

Раніше ми писали, що співробітник британського посольства у Берліні зізнався у шпигунстві на користь Росії.

Нагадаємо, також стало відомо, що Росія поновлює шпигунські мережі у Європі та намагається перекидати нових агентів за кордон.

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