Росія намагається реактивувати шпигунські мережі у Європі, - ЗМІ

Французька розвідка виявила після вторгнення в Україну агентів російських військових спецслужб, які використовують нові профілі, щоб уникнути західного спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Monde .

Війна в Україні призвела до того, що багато росіян захотіли поїхати на якийсь час, щоб уникнути санкцій, накладених на Росію, часткової мобілізації або просто поїхати з країни.

"Отримавши влітку заяву Юлії Чифманович на отримання візи, французькі консульські служби не одразу запідозрили шпигунство", - йдеться у повідомленні.

Як пише Le Monde, найнебезпечніші шпигуни, вбивці та диверсанти президента РФ Володимира Путіна рідко бувають жінками. Але оскільки країна, готова на все, щоб відновити наступ на Україну, була в порядку, вони чекали на думку французьких спецслужб, щоб дати свою відповідь.

"Остаточна відмова у видачі візи є результатом "незрозумілої" думки французьких спецслужб", - заявив виданню французський дипломат.

Видання повідомляє, що Юлія Шифманович справжня особистість, має бути супутницею Олександра Кулагіна, співробітника частини 29155 161-го спеціального навчального центру російської військової розвідки ГРУ, підрозділу, відповідального за замах, у 2018 році в Солсбері, з препаратом паралітичної дії проти Сергія Скрипаля.

З того часу західні спецслужби думали, що нейтралізували цю загрозу, встановивши всіх її учасників. Таким чином, ця заявка на отримання візи до Франції на тлі війни в Україні означатиме, що частина 29155 не померла і що тепер вона обере нові профілі, жінок або дуже молодих агентів, щоб уникнути західного спостереження та європейських ордерів на арешт.