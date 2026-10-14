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Викрадали й катували людей: в Одесі засудили дев’ятьох військових з груп оповіщення ТЦК

14:26 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Викрадали й катували людей: в Одесі засудили дев’ятьох військових з груп оповіщення ТЦК Фото: в Одесі винесли вироки дев’ятьом учасникам оповіщення ТЦК (Getty Images)
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В Одесі суд виніс вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення районного ТЦК. Їх визнали винними у викраденні й катуванні чоловіків, яких силоміць возили до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Йдеться про районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Вироки суд ухвалив у вересні-жовтні 2026 року. Серед засуджених є військовослужбовці та цивільні, яких залучали до мобілізаційних заходів.

Що робили учасники груп оповіщення

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що у квітні-травні 2026 року засуджені незаконно затримували чоловіків на вулицях міста. Їх силоміць саджали в автомобілі та везли до ТЦК.

Під час затримань потерпілих били, розпилювали сльозогінний газ, погрожували й принижували. Чоловіків також змушували називати свої персональні дані та розповідати про інших людей призовного віку.

В одному випадку потерпілому погрожували сексуальним насильством. В іншому чоловік знепритомнів після дії сльозогінного газу. Ще один із засуджених під час перевезення забрав із гаманця потерпілого 5 200 гривень.

Які покарання призначили

Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості. Суд ці угоди затвердив.

Шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіший вирок - 7 років і 1 місяць ув’язнення.

Ще двом дали по 2 роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави. Одному призначили 5 років позбавлення волі з випробуванням на 2 роки. Чотирьом засудженим на три роки заборонили обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах.

Судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених триває.

Нагадаємо, 13 жовтня в Харківській області невідомий розстріляв п’ятьох військових 72-ї окремої механізованої бригади.

Слідство перевіряє, чи міг нападником бути російський військовий, який утік з полону.

Також ми писали, що на початку вересня під Добропіллям окупанти стратили двох полонених нацгвардійців.

Беззбройних бійців розстріляли з автоматичної зброї, розслідування вже триває.

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