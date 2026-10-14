Під Харковом розстріляли бійців 72 ОМБр: нападником міг бути росіянин, який утік з полону

У Харківській області 13 жовтня невідомий розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Нападником міг бути російський окупант, який утік з полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 72-ї бригади та пресслужбу Офісу генерального прокурора.

У свою чергу ВВС повідомляє, що в Харківській області російські військові втекли з полону, й один із них скоїв це вбивство.

Слідство перевіряє кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи нападника, його місцезнаходження та всіх обставин злочину.

14 жовтня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули.

За даними слідства, подія сталася 13 жовтня у Харківському районі.

Розстріли українських військових

Нагадаємо, у вересні ми повідомляли, що російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Донеччині.

У серпні російські окупанти розстріляли українського військовополоненого в районі Мирного, що у Волноваському районі.

А у липні на Донеччині росіяни стратили українського військовополоненого після допиту. За даними правоохоронців, злочинний наказ про розстріл беззбройного захисника пролунав одразу після допиту.