Повідомлено про підозру трьом учасникам банди, яка викрадала на замовлення людей під виглядом примусової "реабілітації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Злочинці облаштували в Одесі "реабілітаційний центр" для лікування нарко- та алкозалежних громадян. Організатором виявився мешканець Одеської області, який створив підконтрольну юридичну особу та залучив своїх знайомих.

"Через вебресурс під виглядом примусового лікування вони приймали замовлення на викрадення людей з поміщенням їх у "реабілітаційний центр". "Послуга" з викрадення людини коштувала від 30 до 40 тисяч грн, утримання в "центрі" за місяць - 20 тисяч грн", - пише пресслужба.

Замовники вказували на анкеті дані людини й повідомляли її місцеперебування. Після отримання грошей за жертвою виїжджали чоловіки спортивної статури й примусово доставляли до "реабілітаційного центру". Викрадених людей утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди.

Фото: Викрадали людей на замовлення під виглядом "реабілітації". Викрито банду (t.me/kyiv_pro_office/)

У жертв відбирали мобільні телефони та всі особисті речі. Обмежували їхні контакти з рідними й забороняли покидати приміщення. Приміщення були облаштовані решітками, а з вікон були зняті віконні ручки, аби унеможливити спробу втечі.

Наразі перевіряється інформація про систематичне введення постраждалим наркотичних засобів та умисного зараження вірусом імунодефіциту.

"Правоохоронці задокументували викрадення на замовлення громадянина в Оболонському районі столиці. Після отримання 40 тисяч грн винагороди трьох осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України", - додає пресслужба.

Правоохоронці провели 17 обшуків на території Одеси. Звільнено 20 людей, яких утримували проти їх волі.

Фото: Викрадали людей на замовлення під виглядом "реабілітації". Викрито банду (facebook.com/UA.National.Police)