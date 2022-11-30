СБУ викрила зрадницю, яка допомагала ворогу під час окупації Херсонської області. Після втечі росіян колаборантка також намагалась поспішно покинути Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

В рамках контрдиверсійних заходів СБУ затримала колаборантку, яка активно співпрацювала з окупаційною владою під час захоплення Берислава.

Зазначається, що зрадниця передавала ворогу списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам. Окупанти використовували списки для проведення "облав" на помешкання містян й викрадення людей, після чого від останніх вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах. В інакшому випадку жертвам погрожували тортурами й вбивством.

Також колаборантка допомагала ворогу орієнтуватися на місцевості й вказувала найкоротші шляхи до інших населених пунктів району для їх подальшого захоплення.

"Вона сприяла у "розквартируванні" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території. При цьому сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів", - додає СБУ.

Після втечі росіян зрадниця намагалася втеки з України, однак її своєчасно затримали у Вінницькій області поруч з одним з об'єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуку у зрадниці було вилучено мобільний телефон в якому виявили листування з представниками окупаційного органу.

Фото: СБУ затримала колаборантку, яка допомагала росіянам в окупації Херсонської області (t.me/SBUkr/5984)