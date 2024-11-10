Викосили посадку з ворогом. 47-ма бригада показала ефектну роботу двох Bradley

Нагадаємо, що сьогодні на фронті вже відбулося більш як 100 бойових зіткнень. Захисники України зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Детальніше про ситуацію на фронті, можна дізнатись у звіті Генштабу.

Ми також писали, що вчора, 9 листопада, прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку.

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