Викосили посадку з ворогом. 47-ма бригада показала ефектну роботу двох Bradley

Українські військові розбили ворожу групу на їх же території. Бойові дії були проведені за допомогою американської техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 окремої механізованої бригади.
"47 окрема механізована бригада продовжує активні дії на території ворога. Два екіпажі Бредлі викосили посадку, в якій засів ворог. Окупанти тим часом теж не пасли задніх та намагалися зупинити рух машин за допомогою гранатомету й FPV", - пояснили військові.
Як результат, за словами бригади, американська техніка витримала й під управлінням досвідчених екіпажів вдалося виконати задачу.
Нагадаємо, що сьогодні на фронті вже відбулося більш як 100 бойових зіткнень. Захисники України зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Детальніше про ситуацію на фронті, можна дізнатись у звіті Генштабу.
Ми також писали, що вчора, 9 листопада, прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку.
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