Прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку (відео)
Українські прикордонники завдали нищівного удару по російських окупантах. Бойові дії відбулись на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
"Підтверджено втрати противника на Вовчанському напрямку: артилеристи бригади "Гарт" завдали нищівного удару", - повідомили в ДПСУ.
За словами прикордонників, серед розгромлених прикордонниками позицій:
- опорні пункти загарбників,
- окопні лінії,
- місця укриття особового складу.
Водночас, стало відомо, що шість окупантів було знищено, ще шестеро поранено.
Прикордонники на фронті
Нагадаємо, що днями українські прикордонники за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських окупантів на Вовчанському напрямку.
А незадовго до цього на Вовчанському напрямку бійці підрозділу "Falcon" завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами. Завдяки атаці було знищено російську техніку та самих окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.