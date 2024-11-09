Прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники завдали нищівного удару по російських окупантах. Бойові дії відбулись на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Водночас, стало відомо, що шість окупантів було знищено, ще шестеро поранено.

"Підтверджено втрати противника на Вовчанському напрямку: артилеристи бригади "Гарт" завдали нищівного удару", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники на фронті

Нагадаємо, що днями українські прикордонники за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських окупантів на Вовчанському напрямку.

А незадовго до цього на Вовчанському напрямку бійці підрозділу "Falcon" завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами. Завдяки атаці було знищено російську техніку та самих окупантів.

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