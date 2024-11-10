Выкосили посадку с врагом. 47-я бригада показала эффектную работу двух Bradley

"47 отдельная механизированная бригада продолжает активные действия на территории врага. Два экипажа Брэдли выкосили посадку, в которой засел враг. Оккупанты тем временем тоже не отстали и пытались остановить движение машин с помощью гранатомета и FPV", - пояснили военные.

В результате, по словам бригады, американская техника выдержала и под управлением опытных экипажей удалось выполнить задачу.