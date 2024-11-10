Выкосили посадку с врагом. 47-я бригада показала эффектную работу двух Bradley

Украинские военные разбили вражескую группу на их территории. Боевые действия были произведены с помощью американской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.
"47 отдельная механизированная бригада продолжает активные действия на территории врага. Два экипажа Брэдли выкосили посадку, в которой засел враг. Оккупанты тем временем тоже не отстали и пытались остановить движение машин с помощью гранатомета и FPV", - пояснили военные.
В результате, по словам бригады, американская техника выдержала и под управлением опытных экипажей удалось выполнить задачу.
Напомним, что сегодня на фронте уже произошло более 100 боевых столкновений. Защитники Украины останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян. Детальнее о ситуации на фронте, можно узнать в отчете Генштаба.
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