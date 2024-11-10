Викосили посадку з ворогом. 47-ма бригада показала ефектну роботу двох Bradley

Українські військові розбили ворожу групу на їх же території. Бойові дії були проведені за допомогою американської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 окремої механізованої бригади.

"47 окрема механізована бригада продовжує активні дії на території ворога. Два екіпажі Бредлі викосили посадку, в якій засів ворог. Окупанти тим часом теж не пасли задніх та намагалися зупинити рух машин за допомогою гранатомету й FPV", - пояснили військові. Як результат, за словами бригади, американська техніка витримала й під управлінням досвідчених екіпажів вдалося виконати задачу.