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Використовують "спецперепустки". Росіяни на окупованих територіях збирають інформацію про місцеве населення

Новость на русском →
Неділя 08 січня 2023 00:56
Використовують "спецперепустки". Росіяни на окупованих територіях збирають інформацію про місцеве населення Фото: Росіяни на окупованих територіях збирають інформацію про місцеве населення (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни на тимчасово окупованих територіях збирають дані про місцевих мешканців та їх пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Ворог використовує "спецперепустки", які потрібні для руху між населеними пунктами захоплених районів Запорізької області.

"Росіяни обмежили вільне пересування цивільних і тепер, аби виїхати з Мелітополя чи Бердянська, необхідно мати дозвіл від "комендатури". При заповненні треба вказати мету переміщення й персональні дані того, хто їде, й до кого", - зазначили у ЦНС.

Таким чином окупанти не лише перешкоджають руху мешканців, а й збирають інформацію про зв'язки цивільних один з одним.

Окрім цього, противник заблокував виїзд на підконтрольні уряду України території, попри заяви щодо необхідності "евакуації".

"Загарбники перетворили ТОТ на режимний об'єкт або в'язницю просто неба, де ти маєш звітувати про кожен рух, але навіть це не гарантує тобі спокій", - додали у Центрі спротиву.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

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