ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованій Запорізькій області росіяни заблокували доступ до українського ТБ

Новость на русском →
Запорізька область , Субота 07 січня 2023 18:48
В окупованій Запорізькій області росіяни заблокували доступ до українського ТБ Фото: в окупованій Запорізькій області росіяни заблокували доступ до українського ТБ (freepik)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 2 січня у Мелітополі перестало показувати російське телебачення.

Також раніше ми розповідали, що робити, якщо в ефірі зникло українське телебачення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Запорожская область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет