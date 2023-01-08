Используют "спецпропуска". Россияне на оккупированных территориях собирают информацию о местном населении

Россияне на временно оккупированных территориях собирают данные о местных жителях и их передвижении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Враг использует "спецпропуска", которые нужны для движения между населенными пунктами захваченных районов Запорожской области.

"Россияне ограничили свободное передвижение гражданских и теперь, чтобы выехать из Мелитополя или Бердянска, необходимо иметь разрешение от "комендатуры". При заполнении нужно указать цель передвижения и персональные данные того, кто едет, и к кому", - отметили в ЦНС.

Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жителей, но и собирают информацию о связях гражданских друг с другом.

Кроме этого, противник заблокировал выезд на подконтрольные правительству Украины территории, несмотря на заявления о необходимости "эвакуации".

"Захватчики превратили ТОТ в режимный объект или тюрьму под открытым небом, где ты должен отчитываться о каждом движении, но даже это не гарантирует тебе покой", - добавили в Центре сопротивления.