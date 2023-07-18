Використовує продовольство як зброю. На Заході засуджують вихід Росії з "зернової угоди"

Політичні діячі країн Заходу засуджують вихід Росії з "зернової ініціативи" та вважають, що країна-агресор намагається використовувати продовольство як зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реакції західних політиків.

НАТО

"Я засуджую одностороннє рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля нашого союзника Туреччини та ООН", - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він додав, що незаконна війна РФ проти України продовжує завдавати збитків мільйонам вразливих людей у всьому світі.

ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що вихід Росії з "зернової ініціативи є дуже поганою новиною.

"Це найгірші новини для світу, - той факт, що знову українське зерно не може вивозитися з України. Це означає, що сотні тисяч людей по усьому світу будуть позбавлені базового харчування", - зазначив він.

Боррель вважає, що це питання заслуговує на певні дії на рівні Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми не можемо просто сидіти та скаржитися. Вони (росіяни - ред.) використовують голод як зброю. Це одна із найгірших речей, які Путін міг зробити, - і він це зробив. Тож такі дії потребують рішучої відповіді від міжнародного співтовариства", - додав Боррель.

Британія

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зауважив, що російський диктатор Володимир Путін використовує продовольство як зброю.

"Великобританія рішуче засуджує вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Це рішення завдає шкоди найбіднішим верствам населення", - написав він.

Латвія

"Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та вчорашнє бомбардування Одеської області, включно з портом, є ще одним доказом російської злочинної тактики перетворення продовольства на зброю", - написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він підкреслив, що Росія несе повну відповідальність за всі наслідки цих дій.

Швеція

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом також зазначив, що РФ використовує продовольче питання як зброю.

"Вихід Росії з Чорноморської угоди про експорт зерна та одночасне бомбардування Одеського порту є яскравим свідченням того, як Росія перетворює продовольство на зброю, націлену на бідні країни світу. Боріться з цією державою-ізгоєм", - написав він.

Польща

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус погоджується з думкою про те, що Росія використовує зерно яз зброю.

Він також закликав ЄС допомогти поліпшити логістику зерна, оскільки після збору врожаю через кордони почне надходити більше українського зерна.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Останні кілька місяців країна-агресор відмовлялася повною мірою виконувати "зернову угоду". Вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".

При цьому 17 липня, коли термін дії домовленостей минув, у Москві заявили, що не продовжуватимуть "зернову угоду". Причиною нібито є те, що умови Кремля "не виконують".

Тим часом президент України Володимир Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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