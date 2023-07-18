Использует продовольствие как оружие. На Западе осуждают выход России из "зерновой сделки"

Политические деятели стран Запада осуждают выход России по "зерновой инициативе" и считают, что страна-агрессор пытается использовать продовольствие как оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реакции западных политиков.

НАТО

"Я осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН", - написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что незаконная война РФ против Украины продолжает наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире.

ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что выход России из "зерновой инициативы" является очень плохой новостью.

"Это худшие новости для мира, - тот факт, что снова украинское зерно не может вывозиться из Украины. Это означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены базового питания", - отметил он.

Боррель считает, что этот вопрос заслуживает определенных действий на уровне Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы не можем просто сидеть и жаловаться. Они (россияне - ред.) используют голод как оружие. Это одна из худших вещей, которые Путин мог сделать, - и он это сделал. Поэтому такие действия требуют решительного ответа от международного сообщества", - добавил Боррель.

Британия

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отметил, что российский диктатор Владимир Путин использует продовольствие как оружие.

"Великобритания решительно осуждает выход России из Черноморской зерновой инициативы. Это решение наносит ущерб беднейшим слоям населения", - написал он.

Латвия

"Выход России из Черноморской зерновой инициативы и вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, является еще одним доказательством российской преступной тактики превращения продовольствия в оружие", - написал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он подчеркнул, что Россия несет полную ответственность за все последствия этих действий.

Швеция

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем также отметил, что РФ использует продовольственный вопрос как оружие.

"Выход России из Черноморского соглашения об экспорте зерна и одновременная бомбардировка Одесского порта является ярким свидетельством того, как Россия превращает продовольствие в оружие, нацеленное на бедные страны мира. Сражайтесь с этим государством-изгоем", - написал он.

Польша

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус соглашается с мнением о том, что Россия использует зерно как оружие.

Он также призвал ЕС помочь улучшить логистику зерна, поскольку после сбора урожая через границы начнет поступать больше украинского зерна.

Выход России из "зернового соглашения"

Последние несколько месяцев страна-агрессор отказывалась в полной мере выполнять "зерновое соглашение". Она блокировала проведение инспекций судов и запрещала вывоз зерна из порта "Южный".

При этом 17 июля, когда срок действия договоренностей истек, в Москве заявили, что не будут продлевать "зерновое соглашение". Причиной якобы является то, что условия Кремля "не выполняют".

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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