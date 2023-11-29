Використовує підставних осіб: російський олігарх намагається повернути яхту з-під санкцій США

Колишній гендиректор російської компанії "Роснефть" Едуард Худайнатов заявив, що він нібито володіє яхтою вартістю 300 млн. доларів, заарештованою владою США минулого року в рамках введених санкцій проти олігархів РФ, наближених до Кремля. За його словами, він подав відповідний позов до суду США.

Таким чином Худайнатов намагається довести Міністерству юстиції США, що заарештована яхта перебуває у США незаконно, і має бути повернена йому як законному власнику.

У письмових свідченнях, поданих на Фіджі, де в травні минулого року на підставі ордера США було конфісковано яхту Amadea, йдеться, що Худайнатова використовували як підставний власник, щоб приховати справжнього власника яхти.

Прокурори США, у свою чергу, заявили, що Керімов, на якого Міністерство фінансів США у 2014 та 2018 роках наклало санкції за діяльність РФ у Сирії та в Україні, володіє яхтою через низку підставних компаній.