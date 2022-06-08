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США выиграли суд об аресте российской яхты на Фиджи и сами увели ее под другим флагом

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Фиджм, Среда 08 июня 2022 06:57
США выиграли суд об аресте российской яхты на Фиджи и сами увели ее под другим флагом Суперяхта "Амадея" (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи, в пределах часа взяли судно под свой контроль стоимостью 325 миллионов долларов и увели его из южной части Тихого океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Решение суда стало значительной победой США, поскольку Вашингтон регулярно сталкивается с препятствиями в своих попытках арестовать активы российских олигархов по всему миру.

США забрали с Фиджи судно в течение часа, чтобы гарантировать, что яхта не будет вовлечена в какие-либо дальнейшие судебные иски. Представители исполнительной службы США сменили флаг на яхте и увели ее в Новую Зеландию.

Арестованную яхту "Амадея" связывают с российским олигархом Сулейманом Керимовым. Яхта длиной 106 метров оснащено аквариумом с живыми лобстерами, раскрашенным вручную пианино, бассейном и большой вертолетной площадкой.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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