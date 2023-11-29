Использует подставных лиц: российский олигарх пытается вернуть яхту из-под санкций США

Бывший гендиректор российской компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов заявил, что он якобы владеет яхтой стоимостью 300 млн долларов, арестованной властями США в прошлом году в рамках введенных санкций против олигархов РФ, приближенных к Кремлю. По его словам, он подал соответствующий иск в суд США.

Таким образом Худайнатов пытается доказать Министерству юстиции США, что арестованная яхта находится в США незаконно, и должна быть возвращена ему, как законному владельцу.

В письменных показаниях, поданных на Фиджи, где в мае прошлого года на основании ордера США была конфискована яхта Amadea, говорится, что Худайнатова использовали в качестве подставного владельца, чтобы скрыть истинного владельца яхты.

Прокуроры США, в свою очередь, заявили, что Керимов, на которого Министерство финансов США в 2014 и 2018 годах наложило санкции за деятельность РФ в Сирии и в Украине, владеет яхтой через ряд подставных компаний.