Использует подставных лиц: российский олигарх пытается вернуть яхту из-под санкций США

Российский олигарх Сулейман Керимов через подставных лиц пытается вернуть свою 106-метровую яхту Amadea, которая сейчас находится под санкциями США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бывший гендиректор российской компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов заявил, что он якобы владеет яхтой стоимостью 300 млн долларов, арестованной властями США в прошлом году в рамках введенных санкций против олигархов РФ, приближенных к Кремлю. По его словам, он подал соответствующий иск в суд США.
Таким образом Худайнатов пытается доказать Министерству юстиции США, что арестованная яхта находится в США незаконно, и должна быть возвращена ему, как законному владельцу.
В письменных показаниях, поданных на Фиджи, где в мае прошлого года на основании ордера США была конфискована яхта Amadea, говорится, что Худайнатова использовали в качестве подставного владельца, чтобы скрыть истинного владельца яхты.
Прокуроры США, в свою очередь, заявили, что Керимов, на которого Министерство финансов США в 2014 и 2018 годах наложило санкции за деятельность РФ в Сирии и в Украине, владеет яхтой через ряд подставных компаний.
Ранее сообщалось, что США добиваются конфискации суперяхты российского олигарха Сулеймана Керимова. Деньги от ее продажи могут передать Украине. Отмечается, что власти Фиджи конфисковали судно Amadea на основании ордера США в мае 2022 года, когда Вашингтон ужесточил санкции против людей, близких к российскому диктатору Владимиру Путину.
Отметим, что после ареста США забрали из Фиджи судно в течение часа, чтобы гарантировать, что яхта не будет вовлечена в какие-либо дальнейшие судебные тяжбы. Представители исполнительной службы США сменили флаг на яхте и увели ее в Новую Зеландию.
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