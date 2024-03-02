UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Використання РФ ядерної зброї в Україні та інших країнах малоймовірне, - ISW

Фото: межконтинентальна балістична ракета "Ярс" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. Диктатор Володимир Путін традиційно брязкає ядерною шаблею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 березня Міністерство оборони РФ повідомило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", оснащеної роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Також у звіті нагадали, що під час свого звернення до Федеральних зборів 29 лютого, диктатор Володимир Путін заявив про наявність у Росії зброї, здатної вдарити по країнах Заходу.

"Кремль часто використовує брязкання ядерною шаблюкою, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку Заходу для України. Застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним", - йдеться у звіті ISW.

Ядерний шантаж Путіна

29 лютого російський диктатор Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови він заявив про "повну готовність" ядерних сил, а також скиглив про наслідки залучення військових країн НАТО в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що агресивну риторику диктатора, зокрема його рішення та "анонси" слід сприймати серйозно. На його думку, Євросоюз має бути готовий до поганих сценаріїв.

В МЗС Китаю відреагували на ядерні погрози Путіна і закликали зберігати стриманість.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останні два роки представники РФ постійно погрожують ядерною зброєю, однак йдеться про психологічне залякування, а не про реальні наміри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброя