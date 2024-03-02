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Использование РФ ядерного оружия в Украине и других странах маловероятно, - ISW

Фото: межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Применение Российской Федерацией ядерного оружия в Украине или другой стране мира, маловероятно. Диктатор Владимир Путин традиционно бряцает ядерной саблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 1 марта Министерство обороны РФ сообщило об успешном учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", оснащенной раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения.

Также в отчете напомнили, что во время своего обращения к Федеральному собранию 29 февраля, диктатор Владимир Путин заявил о наличии у России оружия, способного ударить по странам Запада.

"Кремль часто использует бряцание ядерной саблей, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Запада для Украины. Применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно", - говорится в отчете ISW.

Ядерный шантаж Путина

29 февраля российский диктатор Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил о "полной готовности" ядерных сил, а также скулил о последствиях привлечения военных стран НАТО в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что агрессивную риторику диктатора, в частности его решения и "анонсы" необходимо воспринимать серьезно. По его мнению, Евросоюз должен быть готов к плохим сценариям.

В МИД Китая отреагировали на ядерные угрозы Путина и призвали сохранять сдержанность.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что последние два года представители РФ постоянно угрожают ядерным оружием, однако речь идет о психологическом запугивании, а не о реальных намерениях.

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Ядерное оружие