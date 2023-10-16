Використання активів РФ та фіндопомога: Зеленський зустрівся зі спецпредставником США

"Обговорили насамперед захист нашої енергетичної інфраструктури та потреби у відновленні України. А також макрофінансову підтримку нашої країни та справедливе використання заморожених російських активів", - написав президент за підсумками переговорів.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у залученні приватних американських інвестицій у проекти в аграрному секторі, машинобудуванні та хімічному виробництві, а також в участі у розбудові енергосистеми.

Президент уточнив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за потужну допомогу Україні.

"Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомогти пройти зимовий період і підтримуватимуть нашу державу стільки, скільки потрібно для перемоги", - додав глава держави.

Візит Пріцкер в Україну

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер вперше прибула до України.

На цю посаду її призначив президент США Джо Байден ще 14 вересня.

Раніше Пріцкер заявляла, що приватні американські компанії хотіли б почати інвестувати в Україну, але для цього є умови.