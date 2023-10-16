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Использование активов РФ и финпомощь: Зеленский встретился со спецпредставителем США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США Пенни Прицкер (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Стороны, в частности, обсудили использование российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Обсудили, прежде всего, защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов", - написал президент по итогам переговоров. 

Он отметил, что Украина заинтересована в привлечении частных американских инвестиций в проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, а также в участии в перестройке энергосистемы. 

Президент уточнил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за мощную помощь Украине. 

"Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь пройти зимний период и будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для победы", - добавил глава государства. 

Визит Прицкер в Украину

Напомним, сегодня, 16 октября, спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер впервые прибыла в Украину

На эту должность ее назначил президент США Джо Байден еще 14 сентября. 

Ранее Прицкер заявляла, что частные американские компании хотели бы начать инвестировать в Украину, но для этого есть условия. 

 

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