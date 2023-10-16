Использование активов РФ и финпомощь: Зеленский встретился со спецпредставителем США

"Обсудили, прежде всего, защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов", - написал президент по итогам переговоров.

Он отметил, что Украина заинтересована в привлечении частных американских инвестиций в проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, а также в участии в перестройке энергосистемы.

Президент уточнил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за мощную помощь Украине.

"Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь пройти зимний период и будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для победы", - добавил глава государства.

Визит Прицкер в Украину

Напомним, сегодня, 16 октября, спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер впервые прибыла в Украину.

На эту должность ее назначил президент США Джо Байден еще 14 сентября.

Ранее Прицкер заявляла, что частные американские компании хотели бы начать инвестировать в Украину, но для этого есть условия.