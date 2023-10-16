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Спецпредставник США з відбудови України вперше прибула до Києва

Понеділок 16 жовтня 2023 11:37
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Спецпредставник США з відбудови України вперше прибула до Києва Фото: посол США в Україні Бріджіт Брінк та спецпредставник Штатів з відбудови України Пенні Пріцкер у Києві (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Володимир Костирін

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) із питань економічної відбудови України Пенні Пріцкер у понеділок 16 жовтня прибула до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджіт Брінк.

Дипломат опублікувала в мережі спільне фото із Пріцкер на київському залізничному вокзалі.

"Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Прітцкер! - підписала вона знімок.

Спецпредставник США з відбудови України вперше прибула до Києва

Перший візит Пріцкер у якості спецпредставниці США

Зазначимо, що нинішній візит до столиці України став для Пріцкер першим від часу її призначення 14 вересня на посаду спецпредставника Штатів із відбудови України.

Разом з тим, американський чиновник уже зустрічався раніше із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив із Пріцкер, і в ході бесіди сторони обговорили залучення американського бізнесу до відбудови України.

Раніше американська спецпредставниця зазначила, що приватні компанії США хотіли б розпочати інвестиції в Україну, але для цього наша країна має провести реформи у сфері підзвітності та прозорості.

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