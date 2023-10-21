Використали вперше. Гуменюк розповіла про нову тактику росіян під час нічного обстрілу

Цієї ночі під час обстрілу України російські окупанти використали "складну тактику дуже мішаних атак". Зокрема вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За словами Гуменюк, одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Наразі, за словами спікера, спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо", - констатувала вона.

Зокрема, за даними спікера, в тому числі, цієї ночі була застосована складна тактика дуже мішаних атак - практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники.

"Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони і з максимальним досягненням результату", - додала Гуменюк, зазначивши, що .основний акцент ворог переніс, очевидно, в повітря.

Обстріл України

У ніч на 21 жовтня російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Обійшлося без втрат. На ранок стало відомо, що ворог повторно вдарив по місту, є руйнування на промисловому об'єкті. За даними Генштабу, під час атаки ворог застосував щонайменше два види ракет та дрони-камікадзе.