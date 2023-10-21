У Генштабі назвали ракети, якими війська РФ вночі обстрілювали Україну
Російські війська вночі здійснили комбіновану атаку на низку регіонів України. Для цього ворог застосував щонайменше два види ракет та дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" і ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Нічний обстріл України 21 жовтня
Російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників.
Пізно увечері повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що після ракетних та дронових ударів у місті обійшлося без втрат.
Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Одеської областей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.