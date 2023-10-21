У Генштабі назвали ракети, якими війська РФ вночі обстрілювали Україну

Російські війська вночі здійснили комбіновану атаку на низку регіонів України. Для цього ворог застосував щонайменше два види ракет та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" і ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нічний обстріл України 21 жовтня

Російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Пізно увечері повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що після ракетних та дронових ударів у місті обійшлося без втрат.

Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Одеської областей.