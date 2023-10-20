Пролунали вибухи у Кривому Розі: деталі
У ніч на 21 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Знову вибух. Нагадую про інформаційну гігієну", - повідомив на каналі Вілкул.
Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Оновлено 23:17
"Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки в наш бік випустили "Шахеди"", - повідомив Вілкул.
Оновлено 23:52
"Кривий Ріг – знаходитесь у укриттях", - Повітряні Сили ЗС України.
Оновлено 00:18
Олександр Вілкул повідомив, що обійшлося без втрат
"За наслідками ракетних та дронових ударів. Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже з ранку", - Олександр Вілкул.
Обстріли Кривого Рогу
Сьогодні Кривий Ріг росіяни обстріляли щонайменше тричі. Під обстріл потрапивдачний кооператив . Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак назвав подію терактом проти мирного населення.
Увечері у деяких районах міста мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги.
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