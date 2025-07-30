Виконавча служба має змусити Укрінтеренерго виконати рішення суду щодо ДЗД, - нардеп

Понад 300 тисяч мешканців Дніпропетровської області вже найближчим часом можуть залишитися без водопостачання. Уряд та виконавча служба мають діяти негайно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата України Олексія Кучеренка.

За його словами, йдеться не просто про технічну проблему, а про загрозу масштабної гуманітарної кризи в прифронтовому регіоні.

"Вже найближчим часом мешканці Дніпропетровської області можуть залишитися без водопостачання. А держава мовчить. Понад 300 тисяч людей у прифронтовому регіоні - під реальною загрозою втратити доступ доводи", - наголосив Кучеренко.

Так, попри чітку судову заборону, енергопостачання так і не було відновлено.

"ПОН відверто ігнорує рішення суду, а виконавча служба демонструє свою улюблену тактику - тотальне мовчання. Припинення водопостачання = інфекції, колапс охорони здоров’я, економіки, втеча людей із регіону. Це не просто “технічна проблема”. Це - державна безвідповідальність у чистому вигляді", - заявив депутат.

Народний депутат повідомив, що вже раніше направив депутатське звернення до профільних органів влади, однак не отримав жодної реакції.

У зв’язку з цим Кучеренко закликав посадовців негайно втрутитися в ситуацію.

"Наполегливо прошу термінової реакції: від премʼєр-міністра Юлії Свириденко - почніть займатися конкретними проблемами! Від виконавчої служби - забезпечити виконання судового рішення! Від міністра юстиції Германа Галущенка, міністерки енергетики Світлани Гринчук та голови Дніпропетровської ОВА - невідкладно втрутитися в ситуацію!" - звернувся він.

Депутат також звернув увагу, що зволікання з боку держави може призвести до непоправних наслідків.

"Люди не можуть лишитися без води. Вони не мають часу на чиновницьку неспішність. Ми не можемо повторювати "експериментів" ворога в окупованому Донецьку! Це буде величезною політичною помилкою", - підсумував Кучеренко.