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Исполнительная служба должна заставить Укринтерэнерго выполнить решение суда по ДЗД, - нардеп

Украина, Среда 30 июля 2025 15:05
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Исполнительная служба должна заставить Укринтерэнерго выполнить решение суда по ДЗД, - нардеп Фото: народный депутат Украины Алексей Кучеренко (facebook.com kucherenko2021)
Автор: Юлия Бойко

Более 300 тысяч жителей Днепропетровской области уже в ближайшее время могут остаться без водоснабжения. Правительство и исполнительная служба должны действовать немедленно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Алексея Кучеренко.

По его словам, речь идет не просто о технической проблеме, а об угрозе масштабного гуманитарного кризиса в прифронтовом регионе.

"Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А государство молчит. Более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе - под реальной угрозой потерять доступ к доводам", - подчеркнул Кучеренко.

Так, несмотря на четкий судебный запрет, энергоснабжение так и не было восстановлено.

"ППН откровенно игнорирует решение суда, а исполнительная служба демонстрирует свою любимую тактику - тотальное молчание. Прекращение водоснабжения = инфекции, коллапс здравоохранения, экономики, бегство людей из региона. Это не просто "техническая проблема". Это - государственная безответственность в чистом виде", - заявил депутат.

Народный депутат сообщил, что уже ранее направил депутатское обращение в профильные органы власти, однако не получил никакой реакции.

В связи с этим Кучеренко призвал чиновников немедленно вмешаться в ситуацию.

"Настойчиво прошу срочной реакции: от премьер-министра Юлии Свириденко - начните заниматься конкретными проблемами! От исполнительной службы - обеспечить выполнение судебного решения! От министра юстиции Германа Галущенко, министра энергетики Светланы Гринчук и главы Днепропетровской ОВА - безотлагательно вмешаться в ситуацию!" - обратился он.

Депутат также обратил внимание, что промедление со стороны государства может привести к непоправимым последствиям.

"Люди не могут остаться без воды. Они не имеют времени на чиновничью неспешность. Мы не можем повторять "экспериментов" врага в оккупированном Донецке! Это будет огромной политической ошибкой", - подытожил Кучеренко.

Суть проблемы

Как сообщил нардеп, еще два месяца назад Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение, которым запретил поставщику "последней надежды" - ГП "Укринтерэнерго" - отключать электроэнергию государственному предприятию "Днепр-Западный Донбасс" (ДЗД).

По словам Кучеренко, именно ДЗД обеспечивает водоснабжение в Синельниково, Павлоград, Терновку, Першотравенск и десятки окрестных сел. Остановка этого предприятия - это не только потеря доступа к воде для сотен тысяч жителей, но и риск эпидемий, коллапса системы здравоохранения и прекращения работы шахт и предприятий.

Ранее глава областного совета Николай Лукашук призвал народных депутатов, представляющих Днепропетровщину в Верховной Раде, инициировать перед Минфином вопрос о выделении субвенции из государственного бюджета на погашение долгов предприятия "Днепр-Западный Донбасс".

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Днепропетровская область Водоснабжение Верховная рада
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