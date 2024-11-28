Виконали лише частково. Експерт назвав мету сьогоднішньої атаки росіян

Він наголосив, що поки що складно оцінити пошкодження внаслідок сьогоднішнього удару. При цьому можна констатувати, що пошкодження є "досить складними".

"Головна ідея терористичного акту сьогоднішнього з боку РФ було відрізати атомні станції України, це основний енергетичний ресурс, який дає до 60% електричної енергії в систему. І відрізати цей ресурс хотіли б від об'єднаної енергосистеми України. Ми бачимо, що частково вдалося, але частково. В принципі, система під контролем", - наголосив Омельченко.

За його словами, росіяни зараз намагаються якнайшвидше повністю зруйнувати українську енергетичну систему, оскільки підходять до закінчення "правила гри", які сформувалися між поточною адміністрацією президента США та Кремлем.

"Ці правила були вкрай невигідні для України. І які будуть правила за нової адміністрації, невідомо. Тому Росія дуже поспішає скористатися цим вікном можливостей, а воно дуже швидко закривається", - додав він.