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Виколюємо очі ворогу. Українські зенітники знищили російський дрон "Орлан" (відео)

Фото: українські зенітники знищили російський дрон "Орлан" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "приземлили" безпілотник "Орлан", який належав окупаційним військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України.

"Бійцями зенітного ракетно-артелерійського дивізіону 95 ОДШБр знищено черговий російський БПЛА "Орлан". "Виколюємо очі" ворогу. Бо це є наше небо!" - написали військові.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали трофейний вертоліт Мі-24, який вони забрали у росіян під час їхньої втечі з півдня України. Авіатехніка, імовірно, раніше була захоплена противником.

Окрім того, сьогодні вночі по окупантах у Чаплинці (Херсонська область) було завдано потужного удару, детонація продовжувалася понад 3 години.

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