Вікно можливостей для ЗСУ. Чи доведе бунт Пригожина до громадянської війни в РФ

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин розгорнув своїх найманців і рушив на Москву. Прямо зараз його сили контролюють Ростов, йдуть колоною через Воронезьку область та збивають армійську авіацію.

Про те, що відбувається, чи дійде Пригожин до Москви і чи загрожує Росії громадянська війна, - нижче в матеріалі РБК-Україна.

З чого все почалося

Увечері 23 червня Євген Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та армію Російської Федерації у ракетному ударі по табору "вагнерівців" біля Ростова-на-Дону. За його словами, нібито загинула велика кількість найманців, і він пригрозив відповіддю.

Близькі до ПВК "Вагнера" телеграм-канали оприлюднили відео, на якому, як стверджується, показано наслідки удару. Міністерство оборони РФ спростувало звинувачення.

Увага. На відео жорсткі сцени.

Потім Пригожин оголосив, що йде на Ростов із 25 тисячами бойовиків. У Кремлі повідомили, що вживають заходів проти нього, стосовно ватажка "Вагнера" порушили кримінальну справу за заклики до збройного повстання. Російських силовиків та військову техніку вивели на вулиці Москви, а урядові будівлі взяли під посилену охорону.

Російські генерали записали відео, в якому називають дії Пригожина спробою державного перевороту та ударом у спину Володимиру Путіну. Бунтівників також закликали одуматися і не виконувати "злочинні накази".

Що відбувається прямо зараз

Найманці "Вагнера" контролюють Ростов. Вони зайняли центр міста та оточили штаб Південного військового округу, адміністрацію, а також управління Федеральної служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ РФ.

За словами Пригожина, його люди взяли під контроль усі військові об'єкти, зокрема аеродром. Він також заявив, що "вагнерівці" хочуть бачити Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

"Поки їх немає, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов та йдемо до Москви", - зазначив він.

На вулицях танки, влада закликає мешканців по можливості залишатися вдома.

Тим часом федеральною трасою М-4 "Дон" на Воронеж рухається колона військової техніки. Заходи безпеки посилені у Воронезькій, Орловській, Брянській, Тульській, Курській, Білгородській та Липецькій областях. У Москві та області запроваджено режим контртерористичної операції.

Прямо зараз у Воронежі горить нафтобаза, над містом кружляє військова авіація. Крім того, повідомляється, що "вагнерівці" збили літак Ан-24 та кілька вертольотів, про жертв інформації поки немає. За словами Пригожина, армійська авіація завдає ударів по його колоні.

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Путін погрожує Пригожину, але той не здається

Російський президент називає дії "вагнерівців" авантюрою, озброєним заколотом та ударом у спину російському народу. Він заявив, що Росія веде "найважчу боротьбу за своє майбутнє" проти нібито всієї військової, економічної та інформаційної машини Заходу.

Путін також провів паралелі з 1917 роком і зазначив, що схожим ударом у Росії "вкрали перемогу у Першій світовій війні".

"А те, з чим ми зіткнулися - це саме зрада. Надмірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради", - прокоментував він заколот Пригожина і пообіцяв жорсткі заходи.

На підтримку Володимира Путіна виступили губернатори російських регіонів, зокрема голова Чечні Рамзан Кадиров, а також патріарх РПЦ Кирилл. Пропагандисти та так звані "військори", які раніше підтримували засновника ПВК "Вагнера", теж дотримуються кремлівської позиції.

Сам Пригожин заявив, що з приводу зради батьківщини російський президент глибоко помиляється.

"Ми патріоти своєї батьківщини. Ми воювали і воюємо - всі бійці ПВК "Вагнер". І ніхто не збирається на вимогу ФСБ, президента чи ще когось прийти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та в бюрократії", - відповів він.

Він також звинуватив кремлівську владу у розкраданні грошей, які призначалися "вагнерівцям", та ударах літаками та вертольотами по колонах техніки, поряд з якою їдуть цивільні. Протилежну сторону він назвав "подонками".

Як реагують Україна та світ

Ще в ніч проти 24 червня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Джо Байдена уважно стежить з подіями в Росії. За словами представника Ради нацбезпеки при Білому домі, Байден має намір проконсультуватися із союзниками з цього питання.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Пригожин розпочав збройне повстання. На їхню думку, його мета - усунути військове командування, але, можливо, засновник "Вагнера" прорахувався, вважаючи, що отримає підтримку Путіна через натягнуті відносини Кремля з Міністерством оборони.

Британська розвідка наголошує , що успіх походу на Москву залежатиме від лояльності російських сил безпеки. І це найсерйозніший виклик російській державі за останній час. Тим часом Польща привела свою армію у підвищену готовність.

Примітно, що союзник Путіна з ОДКБ, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у телефонній розмові дав йому зрозуміти, що "вагнерівський" бунт - це внутрішня справа Росії. Напевно, натякаючи на те, що ОДКБ не прийде на допомогу Москві.

Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, схоже, відмовив Путіну у допомозі (колаж РБК-Україна)

В Україні пригожинський заколот коментують на різних рівнях. Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що це не фейк та не гра на публіку. За його словами, це "зустрічний бій правди з неправдою", оскільки Пригожин, на відміну від Міноборони, тверезо оцінює ситуацію на полі бою в Україні.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна зазначив, що внутрішній конфлікт у Росії став наслідком злочинної війни, розв'язаної Путіним. А сьогоднішні події віщують крах правлячого режиму.

Секретар РНБО Олексій Данsлов наголошує, що війна завершиться всередині Росії, і процес уже розпочався. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що все тільки починається, але домовитися вже не вийде, тому хтось повинен обов'язково програти Путін, або Пригожин. А в коментарі журналістам він додав, що це початок громадянської війни за сценарієм, про який говорили протягом року - початок українського контрнаступу дестабілізував російські еліти та посилив внутрішній розкол.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російська верхівка обрала шлях зла, а тепер змушена захищатись від тих, кого сама озброїла.

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає", - додав він

Головне управління розвідки Міноборони уточнює, що зараз російські силовики та військові ізолювали російську столицю, яка готується до облоги.

Чого хоче Пригожин і чи дійде він до Москви

Очевидно, що похід "вагнерівців" на Москву є нічим іншим, як військовим заколотом. Експерт Олексій Гетьман вважає, що все погане в Росії зараз йде Україні на користь. Найманців "Вагнера" можна умовно назвати ситуативними союзниками на малий термін, і доки вони сваряться, треба підтримувати обидві сторони.

"Це не наші союзники, як США, Британія чи країни Балтії, просто тимчасово збіглися цілі. Можемо їм побажати, щоб ставало більше росгвардійців, які складають зброю біля Пригожина. Щоб таких людей ставало все більше і путінський режим звалився. І поки він знищується, ми матимемо вікно можливостей. Ми зможемо за цей час звільнити всі наші території, навіть Крим", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, Пригожин зацікавлений у зміні всієї влади, але поки що не говорить про це вголос. І якщо він не заявляє прямо про намір скинути Путіна, то все одно безглуздо вірити в те, що при облозі Кремля йому вистачить Шойгу з Герасимовим. Він усе поставив на карту і йтиме до останнього, вважає експерт.

Фото: Євген Пригожин може бути зацікавлений у зміні влади в Росії (росЗМІ)

Джерелом коштів на техніку, паливо та патрони для заколоту може бути золото, видобуток якого ПВК "Вагнера" контролює в африканських країнах. Не виключено, що у Пригожина можуть бути й свої домовленості зі складами та військовими частинами в РФ, бо танки не можна взяти у воєнторзі.

Гетьман оцінює 25 тисяч "вагнерівців" як потужну силу.

"Тим більше він же намагається воювати не з регулярними частинами збройних сил, там же все інакше. Взяти Кремль набагато простіше, ніж захопити Бахмут. Там не воюють ЗСУ, там все набагато простіше, тому контингенту йому вистачить", - додав він.

Військовий експерт Владислав Селезньов у цьому сумнівається. За його словами, у Москві є 20 тисяч бійців так званої "дивізії Дзержинського" та ще 4 тисячі спецназу. Крім того, на території прикордонних з Україною областей розташований досить великий контингент, який прикриває дороги до Московської області.

Найбільш реалістичні сценарії - перемога Пригожина, перемога Путіна чи мирова угода. Але після оголошення ПВК "Вагнера" поза законом та наказу на знищення, у третього варіанту майже немає шансів.

"Тобто одна зі сторін йтиме до кінця. І "вагнерівці", на мою думку, - це саме та сторона, яка йтиме до кінця. Пригожин, до речі, вже відчуває смак перемоги. Він бачить, що його колони не може зупинити російська армія: Навіщо тоді зупинятися? Якщо спочатку він декларував цілі своєї "СВО" як "дешойгізація" і "дегерасимізація", то зараз він уже фактично заявляє про "депутинізацію". Раніше він проти Путіна не виступав, але тепер прямо йде проти нього" , - зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у розмові з РБК-Україна.

Чи буде в Росії громадянська війна

Владислав Селезньов обережний у оцінках. На його думку, події в Росії все більше нагадують цирк, і Пригожин, можливо, намагається виявити неблагонадійні елементи серед політичної еліти, які готові повстати проти Путіна.

"Технічно знищити Пригожина простіше простого. Російська державна система - тоталітарна. Пригожин живий, він хитає ситуацію, веде переговори із заступником начальника Генштабу (Володимиром Алексєєвим, - ред.), реально бойовим генералом, якому в Росії не так багато рівних... Я досить обережний в оцінках, чи приведе це до громадянської війни. Мені здається, це перевірка чи зріз настроїв, фіксація персонажів, які готові будуть зреагувати на заклик Пригожина щодо створення спротиву", - вважає він.

Не виключено, що це все одно може бути заздалегіть спланованою операцією, оскільки Валерій Герасимов - начальник Генштабу РФ - є автором концепції гібридної війни. І пригожинський заколот може бути частиною цього цирку. Тому українським силам залишається перемелювати путінські війська та просуватися вперед, а не сподіватися на громадянську війну в Росії, додав експерт.

Деякі ознаки громадянської війни вже видно, вважає Олександр Коваленко. Хоча б у тому, що на порозі фіаско в Україні повторюється загальноісторична тенденція для Росії, яка поринала в хаос після військових поразок, чи було то Московське царство, чи Російська імперія, чи СРСР.

Фото: "вагнерівців" пропустили до Ростова, незважаючи на оголошений план "Крєпость" (росЗМІ)

"Я можу назвати це заколотом та громадянською війною. Чому громадянською війною? Тому що "росіяни" вбивають "росіян". І це не може не радувати, виглядає цікаво. Чому це ще й заколот? Тому що Пригожин не діє самостійно в даному випадку. Він діє за підтримки російських еліт. Це, перш за все, групи впливу на Міноборони та ФСБ", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Наприклад, Пригожина досить потрапив до Ростова, незважаючи на силовий план "Крєпость". У результаті ані поліція, ані ОМОН, ані СОБР не блокували його просування. Те саме в найближчі години може очікувати Воронеж.

Як заколот може вплинути на фронт

За словами Коваленка, росіяни вже відволікали сили, коли на території РФ діяли "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії". У той же час для протидії 25 тисячам "вагнерівців" буде потрібно набагато більше військ.

"Я не виключаю, що частина підрозділів буде відтягнута, щоб повернути контроль над Ростовом і Воронежем або щоб Білгородська область не стала "уєздом Пригожинленда". Але виникає інше питання - наскільки ці підрозділи будуть лояльні до Міністерства оборони РФ, кому лояльні їхні командири і яку роль вони грають", - каже експерт.

Він не поспішає коментувати можливі зміни в зоні бойових дій в Україні, але зазначає, що заколот є ознакою руйнування системи управління російських окупаційних військ. А без неї противник не зможе вести не лише наступальні, а й оборонні дії, що теоретично може зіграти на користь Силам оборони України.

Олексій Гетьман розраховує на те, що хаос у Росії відчинить вікно можливостей для українських військ. І, можливо, коли російські військові розберуться, що відбувається, частина просто розвернеться і піде з лінії фронту. Наприклад, щоб підтримати Пригожина.

"Щось дуже схоже було під час Першої світової війни. Була лютнева революція, потім Жовтневий переворот і російські війська просто пішли з фронту і почалася громадянська війна. Для нас це можливість із мінімальними втратами або без втрат звільнити свої території до кордонів 1991 року", - розповів він РБК-Україна.

При цьому експерт не вважає, що російське командування почне перекидання військ на територію РФ. Тому що деякі підрозділи та Росгвардія симпатизують Пригожину і можуть перейти на його бік.

Владислав Селезньов сумнівається, що ситуація на фронті якось принципово зміниться, оскільки на передовій ресурсів у росіян більш ніж достатньо.

"Треба віддати їм належне - "вагнерівці" діють раціонально та чітко, вони розуміють, як забезпечити бойове зберігання, переміщення та прикриття. Вони вміють воювати, тому нам важливо дивитися на цю історію через призму: нехай самі між собою розбираються, нам важливіше знищити путінський потенціал на території України. Я думаю, що наступні 2-3 дні ситуація буде динамічною", - підсумував він.

Тим часом з'явилася інформація про те, що літаки Путіна та прем'єра Михайла Мішустіна терміново вилетіли з Москви. Можливо, кульмінація всього цього дійства досягне піку вже в найближчі години.

Про ватажка ПВК "Вагнера" читайте у матеріалі "З бруду в князі. Як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну".