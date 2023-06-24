Путін попросив про допомогу у Токаєва, але той назвав події у РФ "внутрішньою справою"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

У відомстві заявили, що Путін розповів Токаєву про ситуацію у РФ. Ймовірно, мова йшла про бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Однак у відповідь диктатор отримав заяву Токаєва про те, що події, які відбуваються у РФ, - внутрішня справа Росії.

Варто нагадати, що раніше Токаєву пропонували отримати російську ядерну зброю, якщо вступити в "союзну державу" Росії та Білорусі. До цього військові міністри РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Однак президент Казахстану, виступаючи на Євразійському економічному форумі, заявив, що Росія та Білорусь є однією державою, у яких "навіть ядерна зброя одна на двох".

Також сьогодні зранку Путін зателефонував Олександру Лукашенку та пожалівся йому на ситуацію в країні.

Поточна ситуація в Росії

Між головою ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії розпочався серйозний конфлікт, після того, як російські військові вдарили по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі найманці зайняли вже Ростов та, згідно з даними Reuters, Воронеж.

Російський диктатор Путін зранку виступив з промовою про "удар в спину" та наказав ліквідувати тих, хто пішов проти його режиму.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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