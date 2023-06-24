У Воронежі палає нафтобаза, а в області "вагнерівці" збили літак АН-24. Фото та відео подій

Літак АН-24 ймовірно було збито у суботу, 24 червня, у Кантемирівському районі Воронезької області, що в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не російський Telegram-канал BAZA.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео того, як у небі над областю падає охоплений вогнем літак. Однак за різною інформацією це або транспортний лайнер Ан-26 ВКС РФ, або АН-24. За непідтвердженими даними, літак нібито було збито "вагнерівцями".

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація щодо того, що по колоні "вагнерівців" на трасі М-4 в бік Москви начебто завдає ударів бойова авіація.

Окрім цього місцеві повідомляють про масштабну пожежу на лівому березі Воронежу. Над містом видніється чорний дим. За даними губернатора, у місті палає резервуар із паливом. На місці працюють понад 100 пожежників, жертв, за попередніми даними немає.

Як пишуть місцеві, перед пожежею по нафтобазі завдав удару гелікоптер. Російські війська нібито "б'ють по нафтобазах", щоб залишити сили ПВК "Вагнер" без постачання.

Що відбувається в Росії?

Конфлікт між ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та Міністерства оборони Росії досяг свого піку. Перший звинуватив російський військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі відомо про те, що найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало й про Вороніж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви доти, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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