В розвідці Британії оцінили успіх "походу" Пригожина до Москви

Похід засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина до Москви в найближчі години залежатиме від лояльності російських сил безпеки й Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Британії.

"У Ростові-на-Дону "Вагнер" майже напевно зайняв ключові об'єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні", - пише розвідка.

Зазначається, що інші підрозділи "Вагнера" рухаються на північ через Воронезьку область маючи на меті ймовірно дістатись до Москви. Через обмежені свідчення про протистояння між ПВК та російськими силовиками, можливо, деякі з останніх підкорились найманцям.

"У найближчі години лояльність російських сил безпеки, і особливо Національної гвардії Росії, буде ключовим фактором у розвитку кризи. Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час", - пише розвідка.

Бунт Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про удар російськими військовими по тилових позиціях "вагнерівців", внаслідок чого загинуло багато найманців. Після цього, на тлі конфлікту з Міноборони Росії, він оголосив про "похід" Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Після захоплення міста Пригожин заявив, що найманці йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, бунт засновника ПВК завершиться поразкою однієї зі сторін, оскільки домовитись вже не вийде.

Зокрема є інформація про те, що "вагнерівці" взяли під контроль усі військові об'єкти Воронежу.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.