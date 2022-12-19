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Виключно проти військових цілей. ЗСУ проводять операції на території Росії, - розвідка

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Понеділок 19 грудня 2022 02:45
Виключно проти військових цілей. ЗСУ проводять операції на території Росії, - розвідка Фото: Скібіцький заявив, що українські військові проводять операції на території Росії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники проводять на території РФ важкі операції. Наші воїни використовуюють для досягнення мети різні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького виданню BILD.

"Такі операції вимагають великої підготовки", - зазначив розвідник.

Скібіцький наголосив, що цілями стають виключно військові об'єкти.

"Це об'єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", - додав заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, ЗСУ за останню добу знищили 590 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх солдатів.

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