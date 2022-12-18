ЗСУ знищили вже понад 98 тисяч росіян: оновлені втрати окупантів

Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 98 тисяч солдатів (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 590 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 грудня орієнтовно склали: особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5963 (+5) од,

артилерійських систем - 1948 (+1) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1649 (+1),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4579 (+2) од,

спеціальна техніка - 174 (+0).