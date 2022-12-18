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ЗСУ знищили вже понад 98 тисяч росіян: оновлені втрати окупантів

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Україна, Неділя 18 грудня 2022 09:51
ЗСУ знищили вже понад 98 тисяч росіян: оновлені втрати окупантів Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 98 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 590 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 2987 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 5963 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1948 (+1) од,
  • РСЗВ - 410 (+0) од,
  • засоби ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1649 (+1),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4579 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 174 (+0).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові за добу відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів на сході.

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