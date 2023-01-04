Україна започаткувала делегітимізацію членства Росії в Радбезі ООН, - Кулеба

Україна започаткувала процес делегітимізації перебування Росії в складі Ради Безпеки ООН. Зараз готуються наступні кроки на цьому шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби, який транслюється в Facebook.

Він наголосив, що низка країн уже підтримала позицію України в публічних коментарях.

"Наприкінці грудня ми зробили важливі кроки для позбавлення РФ її статусу постійного члена Радбезу ООН і члена ООН у цілому. МЗС навело безумовні докази узурпації РФ місця в Радбезі в обхід процедур, визначених Статутом ООН. Скажу відверто, в низці столиць із подивом дізналися про факт незаконного перебування РФ у Радбезі.

За його словами, на цей момент країни розділилися на три групи, а саме такі:

публічно підтримують тезу про те, що Росія незаконно отримала своє місце в Раді безпеки ООН;

підтримують цю тезу, однак поки що не заявляють свою позицію публічно;

вивчають документи та підіймають архіви для з'ясування всіх обставин.

"РФ говорить, що не звертає на це уваги, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх, м'яко кажучи, турбує. По суті ми започаткували процес делегітимізації перебування Росії в Радбезі ООН. Наразі ми готуємося до наступних кроків на цьому шляху. Вони передбачатимуть і подальші офіційні заяви, і широку кампанію з публічної адвокації", - заявив Кулеба.

Своєю чергою міністр закликав усіх українців, усі організації громадянського суспільства активно долучатися до кампанії з позбавлення РФ статусу постійного члена Радбезу ООН.

"Цей злочинний вулик має бути зруйнований", - акцентував Кулеба.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

Додамо, раніше стало відомо, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.