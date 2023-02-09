У МЗС обгрунтували необхідність виключення Росії з Радбезу ООН

Численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради Безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Побачили в ЗМІ інформацію про звернення депутатів Верховної Ради України поінформувати про хід виключення Росії з ООН. Звернення ми наразі не отримували, але Міністерство закордонних справ України позитивно відзначає високий інтерес народних депутатів до теми виключення Російської Федерації зі складу Ради Безпеки ООН та ООН загалом", - написав Ніколенко.

За його словами, зловживання РФ правом вето набуло кричущих масштабів. Проблема особливо загострилася після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, блокуючи будь-які дії ключовго органу ООН, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки.

Численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради Безпеки, яке відбулося 31 рік тому.

"Саме тому, залучивши найкращих українських та іноземних юристів-міжнародників, МЗС України розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі ООН та ООН в цілому і необхідність її виключення", - додав речник.

Він зазначив, що ця позиція полягає в наступному: у грудні 1991 року російська делегація без жодних статутних підстав узурпувала в Раді Безпеки ООН крісло СРСР - держави, яка на той момент припинила своє існування. Набуття Російською Федерацією статусу постійного члена Радбезу ООН було незаконним. Грубо порушивши Статут ООН, РФ відчула тотальну вседозволеність та безкарність. Непокаране зло в минулому призвело до кривавих наслідків в нинішньому часі.

26 грудня 2022 року МЗС України зробило офіційну заяву та офіційно нотифікувало держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки.

Заява міністерства посилила відповідну постанову ВРУ, ухвалену на початку грудня. Уряд та парламент України виступили єдиним фронтом задля мобілізації міжнародної відповіді проти зловживань Росії в ООН.

Негайно після публікації офіційної заяви, МЗС України розпочало масштабну та системну дипломатичну роботу з мобілізації коаліції однодумців та просування теми виключення РФ. Міністр Дмитро Кулеба неодноразово інформував про це у своїх публічних виступах і на брифінгах для ЗМІ.

Українські дипломати вже провели роботу у понад двох десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення РФ із РБ ООН. Крім того, МЗС вже працює з понад трьома десятками лідерів громадської думки та авторитетних представників політичних, академічних та експертних кіл для адвокатування української ініціативи. Залучаємо осіб, які б могли адвокатувати не лише в конкретних країнах, а і на міжнародному рівні.

Підкреслено, що робота триває, тож кількість країн та адвокатів продовжить зростати. Нині МЗС України фіналізує план заходів та кроків публічної кампанії з адвокації виключення Росії з Радбезу, паралельно проводячи консультації з партнерами щодо подальших дипломатичних кроків на цьому напрямі.

Ніколенко зазначив, що питання виключення РФ зі складу Ради Безпеки ООН є одним із пріоритетів зовнішньої політики України.

За його словами, втілення настільки комплексного завдання потребує консолідації всіх зусиль як в публічній, так і в політичній та дипломатичній площині.

"Ми відкриті до взаємодії та запрошуємо усіх зацікавлених народних депутатів України до об’єднання зусиль на цьому напрямі. Будемо вдячні за залучення народних депутатів для проведення роботи на всіх можливих рівнях і майданчиках", - підкреслив речник.