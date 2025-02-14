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Пісторіус - союзникам: помилково виключати членство України в НАТО до перемовин

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 15:34
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Пісторіус - союзникам: помилково виключати членство України в НАТО до перемовин Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Виключення з мирних переговорів двох важливих питань щодо України було помилкою. Серед них - членство України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Знімати з порядку денного питання членства України в НАТО було помилкою. Володимир Путін не відступив ні на дюйм", - заявив міністр оборони Німеччини.

За словами Пісторіуса, не варто також робити територіальні поступки ще до початку мирних переговорів, щоб знайти спільну мову з диктатором.

Глава Міноборони ФРН підкреслив, що Європа має бути залучена до будь-яких переговорів щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Інакше європейські країни "не зможуть забезпечити мир, якщо не братимуть участі в його укладанні".

Окрім того, Пісторіус закликав членів НАТО збільшити інвестиції в оборону. За словами посадовця, "ніхто не вірить", що нинішніх 2% від ВВП країн-учасниць альянсу достатньо для його міцної обороноздатності.

Політик впевнений, що з таким фінансуванням Європа не зможе забезпечити "надійне стримування" Росії в Україні без допомоги США.

Членство України в НАТО

Український президент Володимир Зеленський вважає, що США та власне президент Дональд Трамп сьогодні не готові говорити про Україну в НАТО. Про це він заявив під час розмови з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, Америка дійшла висновку, що саме це питання й стало "причиною" вторгнення РФ в Україну.

Додамо, що Трамп і справді нещодавно заявив, що не бачить можливості членства України в НАТО. На його думку, Путін не дозволить країні вступити до Альянсу.

Натомість також у команді американського президента заявили, що питання членства в НАТО "все ще на столі". Мовляв, США не виключають потенційного членства України в НАТО. Це нібито будуть обговорювати під час переговорів України, Росії та країн Європи.

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