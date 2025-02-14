Писториус - союзникам: ошибочно исключать членство Украины в НАТО до переговоров
Исключение из мирных переговоров двух важных вопросов по Украине было ошибкой. Среди них - членство Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Снимать с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО было ошибкой. Владимир Путин не отступил ни на дюйм", - заявил министр обороны Германии.
По словам Писториуса, не стоит также делать территориальные уступки еще до начала мирных переговоров, чтобы найти общий язык с диктатором.
Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в любые переговоры по завершению полномасштабной войны в Украине. Иначе европейские страны "не смогут обеспечить мир, если не будут участвовать в его заключении".
Кроме того, Писториус призвал членов НАТО увеличить инвестиции в оборону. По словам чиновника, "никто не верит", что нынешних 2% от ВВП стран-участниц альянса достаточно для его прочной обороноспособности.
Политик уверен, что с таким финансированием Европа не сможет обеспечить "надежное сдерживание" России в Украине без помощи США.
Членство Украины в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что США и собственно президент Дональд Трамп сегодня не готовы говорить об Украине в НАТО. Об этом он заявил во время разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Америка пришла к выводу, что именно этот вопрос и стал "причиной" вторжения РФ в Украину.
Добавим, что Дональд Трамп действительно недавно заявил, что не видит возможности членства Украины в НАТО. По его мнению, Путин не позволит стране вступить в Альянс.
Вместе с тем в команде американского президента заявили, что вопрос членства в НАТО "все еще на столе". Мол, США не исключают потенциального членства Украины в НАТО. Это якобы будут обсуждать во время переговоров Украины, России и стран Европы.