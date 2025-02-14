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Зеленський: сьогоднішні США не готові говорити про Україну в НАТО

П'ятниця 14 лютого 2025 13:10
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Зеленський: сьогоднішні США не готові говорити про Україну в НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогоднішні США не готові обговорювати інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу. Вони вважають, що це питання нібито й стало причиною вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час розмови з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Сьогоднішня Америка і Трамп (Дональд Трамп, президент США, - ред.) не готові говорити про Україну в НАТО, бо це ескалація з росіянами. НАТО в Конституції вони вважають що це є головним чинником окупації України", - заявив Зеленський.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022-го Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Того ж дня тодішній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що інтеграція залежатиме від згоди усіх 30 членів.

У липні 2023-го, під час саміту у Вільнюсі, країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, Зокрема відмовились від Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Як розповідав у січні Зеленський, сьогодні проти вступу України до НАТО виступають чотири країни: Угорщина, Словаччина, США та Німеччина.

За словами заступника посла США в Україні Джона Коула, Вашингтон нібито не виключає потенційної інтеграції України до НАТО або ж повернення до кордонів 2014-го року. Всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів України, Росії та країн Європи.

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