"Викликають довіру". У Тернополі бойові підрозділи залучають до мобілізаційних заходів

Захист країни - обов’язок і питання честі

В умовах повномасштабної війни захист держави - не лише конституційний обов’язок, а й питання честі та гідності. Кожен громадянин України мобілізаційного віку має усвідомлювати відповідальність перед близькими, громадою та країною.

Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з новими підходами, залучаючи бойові підрозділи до процесу оповіщення громадян.

"Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", - пояснили у ТЦК та СП.

Міфи про "війна лише для бідних"

Популярна теза, що "воюють лише бідні", не відповідає дійсності. На фронті служать українці з різних регіонів і соціальних верств: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі.

Натомість ті, хто намагається уникнути мобілізації через статус або зв’язки, порушують закон і проявляють неповагу до тих, хто вже на передовій.

Мобілізація - для всіх, рівність перед законом

Сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й у ресторанах, нічних клубах та там, де збирається соціально активна молодь і бізнесмени. Це забезпечує рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію".

Під час воєнного стану не існує абсолютних винятків від мобілізації - вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від служби.

Заклик до відповідальності

Громадян мобілізаційного віку закликають сумлінно виконувати обов’язки, своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати ЗСУ. Кожен, хто діє відповідально, наближає день Перемоги, коли країна зможе сказати: "Ми вистояли, бо діяли разом".