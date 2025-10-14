UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Викликають довіру". У Тернополі бойові підрозділи залучають до мобілізаційних заходів

Тернопільський обласний ТЦК СП залучає бойові підрозділи (фото: facebook.com ternopil.vk)
Автор: Василина Копитко

В Україні проводять мобілізаційні заходи, залучаючи бойові підрозділи до процесу оповіщення громадян. Участь військовослужбовців із передової допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Тернопільський обласний ТЦК СП у Facebook.

Захист країни - обов’язок і питання честі

В умовах повномасштабної війни захист держави - не лише конституційний обов’язок, а й питання честі та гідності. Кожен громадянин України мобілізаційного віку має усвідомлювати відповідальність перед близькими, громадою та країною.

Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з новими підходами, залучаючи бойові підрозділи до процесу оповіщення громадян.

"Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", - пояснили у ТЦК та СП.

Міфи про "війна лише для бідних"

Популярна теза, що "воюють лише бідні", не відповідає дійсності. На фронті служать українці з різних регіонів і соціальних верств: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі.

Натомість ті, хто намагається уникнути мобілізації через статус або зв’язки, порушують закон і проявляють неповагу до тих, хто вже на передовій.

Мобілізація - для всіх, рівність перед законом

Сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й у ресторанах, нічних клубах та там, де збирається соціально активна молодь і бізнесмени. Це забезпечує рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію".

Під час воєнного стану не існує абсолютних винятків від мобілізації - вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від служби.

Заклик до відповідальності

Громадян мобілізаційного віку закликають сумлінно виконувати обов’язки, своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати ЗСУ. Кожен, хто діє відповідально, наближає день Перемоги, коли країна зможе сказати: "Ми вистояли, бо діяли разом".

Читайте також про те, що 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон №13335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків із проблемами у військовому обліку (перебувають в розшуку ТЦК або не стоять на обліку).

Раніше ми писали про те, чому після оплати штрафу від ТЦК із бази не зникає помітка про "розшук" і що робити у такому випадку.

ТернопільТЦКМобілізація в Україні