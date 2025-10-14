В Украине проводят мобилизационные мероприятия, привлекая боевые подразделения к процессу оповещения граждан. Участие военнослужащих с передовой помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности.
В условиях полномасштабной войны защита государства - не только конституционный долг, но и вопрос чести и достоинства. Каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать ответственность перед близкими, обществом и страной.
Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с новыми подходами, привлекая боевые подразделения к процессу оповещения граждан.
"Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", - пояснили в ТЦК и СП.
Популярный тезис, что "воюют только бедные", не соответствует действительности. На фронте служат украинцы из разных регионов и социальных слоев: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи.
Зато те, кто пытается избежать мобилизации из-за статуса или связей, нарушают закон и проявляют неуважение к тем, кто уже на передовой.
Сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и в ресторанах, ночных клубах и там, где собирается социально активная молодежь и бизнесмены. Это обеспечивает равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации".
Во время военного положения не существует абсолютных исключений от мобилизации - решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от службы.
Граждан мобилизационного возраста призывают добросовестно выполнять обязанности, своевременно обновлять военно-учетные данные и поддерживать ВСУ. Каждый, кто действует ответственно, приближает день Победы, когда страна сможет сказать: "Мы выстояли, потому что действовали вместе".
