UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Викликає жаль": Молдова про санкції РФ у відповідь на висилку дипломатів із Кишинева

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кремль заборонив в'їзд деяким офіційним особам Молдови як "захід у відповідь" на скорочення штату посольства Росії в Молдові. Це рішення викликає жаль у Кишиневі.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ігор Захаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Відповідне рішення російської сторони викликає жаль, російська влада не вперше вдається до подібних заходів. Молдова, як і раніше, твердо прихильна протидії дестабілізуючим діям", - заявили в Міністерстві.

Там зазначили, що рішення Молдови встановити паритет співробітників дипломатичних місій Росії в Кишиневі та Молдови в Москві молдовська влада ухвалила внаслідок неодноразового втручання Росії у внутрішні справи республіки.

"Цей захід (встановлення паритету - ред.) відповідає положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - сказав Захаров. 

Як саме відреагувала РФ

Сьогодні, 18 серпня, посла Молдови в Москві Ліліана Дарія викликали в МЗС Росії. Там йому висловили "протест у зв'язку з нічим не обґрунтованим рішенням офіційного Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ" у Молдові. 

У відповідь на цей крок російська влада заборонила в'їзд до Росії кільком офіційним особам Молдови.

До списку потрапили 18 депутатів від партії "Дія і солідарність", яку раніше утворила президент країни Мая Санду. Крім депутатів, в'їзд у Росію заборонили голові Асоціації незалежної преси Петру Маковею і заступнику голови Прикордонної поліції Олегу Букетару.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що на даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок і передавальних пристроїв. Спецслужби використовують їх для стеження.

Шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.

Після цього Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства Росії у Кишиневі. Нещодавно частина дипломатів і співробітників посольства Росії в Молдові полетіла до себе на батьківщину

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдова