"Викликає жаль": Молдова про санкції РФ у відповідь на висилку дипломатів із Кишинева

"Відповідне рішення російської сторони викликає жаль, російська влада не вперше вдається до подібних заходів. Молдова, як і раніше, твердо прихильна протидії дестабілізуючим діям", - заявили в Міністерстві.

Там зазначили, що рішення Молдови встановити паритет співробітників дипломатичних місій Росії в Кишиневі та Молдови в Москві молдовська влада ухвалила внаслідок неодноразового втручання Росії у внутрішні справи республіки.

"Цей захід (встановлення паритету - ред.) відповідає положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - сказав Захаров.

Як саме відреагувала РФ

Сьогодні, 18 серпня, посла Молдови в Москві Ліліана Дарія викликали в МЗС Росії. Там йому висловили "протест у зв'язку з нічим не обґрунтованим рішенням офіційного Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ" у Молдові.

У відповідь на цей крок російська влада заборонила в'їзд до Росії кільком офіційним особам Молдови.

До списку потрапили 18 депутатів від партії "Дія і солідарність", яку раніше утворила президент країни Мая Санду. Крім депутатів, в'їзд у Росію заборонили голові Асоціації незалежної преси Петру Маковею і заступнику голови Прикордонної поліції Олегу Букетару.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що на даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок і передавальних пристроїв. Спецслужби використовують їх для стеження.

Шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.

Після цього Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства Росії у Кишиневі. Нещодавно частина дипломатів і співробітників посольства Росії в Молдові полетіла до себе на батьківщину.